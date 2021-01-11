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وزير الشباب والرياضة يطمئن جماهير الانيق

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-11 | 12:33

وزير الشباب والرياضة يطمئن جماهير الانيق

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طمأن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، جماهير نادي الطلبة بإيجاد مخرج قانوني لحل أزمة الفريق.
وتظاهر العشرات من جماهير الطلبة امام مقر وزارة الشباب والرياضة، لمطالبة درجال بإصلاح اوضاع النادي، اليوم الاثنين.

وقال درجال مخاطباً جماهير الانيق وبحضور عدد من وسائل الاعلام من بينها الخليج 365، إن "صلاحيات عملي محددة فيما يخص نادي الطلبة وهناك قوانين لا استطيع الحياد عنها".


واضاف "سأنقل جميع طلباتكم الى رئيس نادي الطلبة علاء كاظم لإيجاد حل للازمة، وقفت مع الطلبة دائماً ليس لشخص علاء وانما بسبب حبي للفريق".

ويعاني نادي الطلبة من تراجع النتائج فضلاً عن ازمة مالية خانقة بعثرت اناقة وتأريخ الفريق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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