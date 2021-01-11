وزير الشباب والرياضة يطمئن جماهير الانيق

انت الان تتابع خبر وزير الشباب والرياضة يطمئن جماهير الانيق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-11 | 12:33
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طمأن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، جماهير نادي الطلبة بإيجاد مخرج قانوني لحل أزمة الفريق.
وتظاهر العشرات من جماهير الطلبة امام مقر وزارة الشباب والرياضة، لمطالبة درجال بإصلاح اوضاع النادي، اليوم الاثنين.
وقال درجال مخاطباً جماهير الانيق وبحضور عدد من وسائل الاعلام من بينها الخليج 365، إن "صلاحيات عملي محددة فيما يخص نادي الطلبة وهناك قوانين لا استطيع الحياد عنها".
واضاف "سأنقل جميع طلباتكم الى رئيس نادي الطلبة علاء كاظم لإيجاد حل للازمة، وقفت مع الطلبة دائماً ليس لشخص علاء وانما بسبب حبي للفريق".
وقال درجال مخاطباً جماهير الانيق وبحضور عدد من وسائل الاعلام من بينها الخليج 365، إن "صلاحيات عملي محددة فيما يخص نادي الطلبة وهناك قوانين لا استطيع الحياد عنها".
واضاف "سأنقل جميع طلباتكم الى رئيس نادي الطلبة علاء كاظم لإيجاد حل للازمة، وقفت مع الطلبة دائماً ليس لشخص علاء وانما بسبب حبي للفريق".
ويعاني نادي الطلبة من تراجع النتائج فضلاً عن ازمة مالية خانقة بعثرت اناقة وتأريخ الفريق.
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