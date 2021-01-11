انت الان تتابع خبر لاعبات نادي بيشمركة يتأهلن لصفوف المنتخب الوطني بكرة الطاولة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-11 | 11:48
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أكد مدرب الفريق النسوي بكرة الطاولة لنادي بيشمركة الرياضي بَلين حيدر، تأهل ثلاث لاعبات من الفريق الى صفوف المنتخب الوطني لفئتي الناشئات والمتقدمات.
وقال حيدر في بيان ان "ثلاث لاعبات من فريق بيشمركة النسوي بكرة الطاولة تأهلن الى المنتخب الوطني للعبة بعد حصولهن على المراكز الاولى في الاختبارات الرسمية التي اجراها الاتحاد المركزي لكرة الطاولة في المركز التخصصي للعبة بالمدينة الشبابية في شارع فلسطين واستمرت ثلاثة ايام".
وأضاف مدرب الفريق ان "اللاعبة مينا حسن عمر تأهلت لمنتخب المتقدمات ، و كذلك الحال لزميلتها اللاعبة آزين علي محمود التي ضمنت موقعها في منتخب فئة المتقدمات، فيما حجزت اللاعبة أسماء علي خير الله مقعداً لها ضمن منتخب الناشئات".
وأضاف مدرب الفريق ان "اللاعبة مينا حسن عمر تأهلت لمنتخب المتقدمات ، و كذلك الحال لزميلتها اللاعبة آزين علي محمود التي ضمنت موقعها في منتخب فئة المتقدمات، فيما حجزت اللاعبة أسماء علي خير الله مقعداً لها ضمن منتخب الناشئات".
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