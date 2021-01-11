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لاعبات نادي بيشمركة يتأهلن لصفوف المنتخب الوطني بكرة الطاولة

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-11 | 11:48

لاعبات نادي بيشمركة يتأهلن لصفوف المنتخب الوطني بكرة الطاولة

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أكد مدرب الفريق النسوي بكرة الطاولة لنادي بيشمركة الرياضي بَلين حيدر، تأهل ثلاث لاعبات من الفريق الى صفوف المنتخب الوطني لفئتي الناشئات والمتقدمات.
وقال حيدر في بيان ان "ثلاث لاعبات من فريق بيشمركة النسوي بكرة الطاولة تأهلن الى المنتخب الوطني للعبة بعد حصولهن على المراكز الاولى في الاختبارات الرسمية التي اجراها الاتحاد المركزي لكرة الطاولة في المركز التخصصي للعبة بالمدينة الشبابية في شارع فلسطين واستمرت ثلاثة ايام".

وأضاف مدرب الفريق ان "اللاعبة مينا حسن عمر تأهلت لمنتخب المتقدمات ، و كذلك الحال لزميلتها اللاعبة آزين علي محمود التي ضمنت موقعها في منتخب فئة المتقدمات، فيما حجزت اللاعبة أسماء علي خير الله مقعداً لها ضمن منتخب الناشئات".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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