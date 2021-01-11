مكافحة الإرهاب تتصدر مباحثات عسكرية إماراتية عراقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث وزير الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي ونظيره العراقي جمعة عناد سعدون، جملة من الملفات في مقدمتها التصدي للإرهاب والتعاون المشترك.

مباحثات جرت خلال استقبال البواردي لنظيره العراقي والوفد المرافق له، اليوم الإثنين، في مكتبه بالعاصمة أبوظبي.



وأكد وزير الدفاع الإماراتي حرص بلاده على تعزيز مسيرة العلاقات الأخوية والتاريخية مع العراق، وسعيها للارتقاء بالعمل المشترك في كافة المجالات وخاصة في المجال العسكري والدفاعي.

وثمّن الجهود المخلصة والحرص على توطيد العلاقات بين البلدين، لتحقيق المصالح المشتركة.

وإلى جانب الملفات المذكورة، وتبادل وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، استعرض الجانبان جهود البلدين في مكافحة الإرهاب، وسعي الحكومة العراقية لهزيمته والتصدي له.

وفي هذا الصدد، أعربت الإمارات عن استنكارها الأعمال الإرهابية المتكررة التي من شأنها زعزعة أمن واستقرار العراق.