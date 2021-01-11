اليمن: تصنيف الحوثي منظمة إرهابية لن يؤثر على المسار السياسي أو يعيق المساعدات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعثت الحكومة اليمنية الشرعية برسالة تطمين بشأن وصول المساعدات الإنسانية والمسار السياسي في البلاد بعد قرار أمريكي بتصنيف الحوثي منظمة إرهابية.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي اليوم الإثنين في تصريحات صحفية إن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية لن يؤثر على المسار السياسي ولن يعيق وصول المساعدات الإنسانية.

وشدد على أن إيران هي الدولة الراعية للإرهاب في اليمن، مرجحا أن الضغط على جماعة الحوثي سيؤتي ثماره.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن وزارته ستخطر الكونجرس بنيتها تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية.

وأضاف بومبيو في بيان، اليوم الإثنين: "نعتزم أيضا إدراج ثلاثة من قادة الحوثي وهم عبدالملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحاكم على قائمة الإرهابيين الدوليين".

وكشف أن تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية سيدخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأوضح أن تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية يتصدى لنشاطها الإرهابي ويستهدف ردع تحركات النظام الإيراني في المنطقة.

وأثار تصنيف الحوثي جماعة إرهابية مخاوف بشأن تأثير القرار على وصول المساعدات لمناطق تسيطر عليها المليشيا الموالية لإيران حيث يرزح اليمنيين تحت وطأة الفقر والإرهاب.