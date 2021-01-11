الذهب يهبط مع صعود الدولار.. أيام المجد ولت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هبط الذهب، اليوم الإثنين، ليلامس أدنى مستوى في 6 أسابيع، إذ تظل الأسعار تتعرض لضغوط جراء ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 1816.53 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوياته منذ الثاني من ديسمبر/كانون الأول، وتراجع 0.5% إلى 1839.89 دولار بحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش. وتراجعت الأسعار 4.4% يوم الجمعة، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1839.90 دولار.

وقال ستيفن إينس كبير استراتيجي السوق لدى أكسي "أيام مجد الذهب ولت. ارتفاع العوائد الأمريكية بدأ يؤثر سلبا بشكل بالغ على الذهب وتواصل الكثير من المراكز الخروج من السوق، إذ أنها لم تكن مستعدة لتلك التحركات في الدولار الأمريكي".

وتماسكت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مرتفعة فوق 1% مما ساعد الدولار على أن يبلغ أعلى مستوى في 3 أسابيع تقريبا مقابل عملات منافسة، مما يزيد تكلفة الذهب.

ويزيد ارتفاع العائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

كما وضع المستثمرون في الحسبان تصريحات ريتشارد كلاريدا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي قال يوم الجمعة إن الاقتصاد الأمريكي يتجه إلى سنة "رائعة" بدعم من لقاحات فيروس كورونا واحتمال زيادة الإنفاق الحكومي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 2.5% إلى 24.72 دولار للأوقية، بعد أن تراجعت 4.2% في وقت سابق من الجلسة.

ونزل البلاتين 2.4% إلى 1038.98 دولار بينما ارتفع البلاديوم 1.1% إلى 2397.07 دولار.

إقبال على الاستثمار في النقد

والأسبوع الماضي، قال بنك أوف أمريكا، إن المستثمرين أقبلوا على أسواق النقد وصناديق الذهب في الأسبوع الفائت إذ تبددت الحيوية تجاه الأسهم قليلا.

وقال بنك الاستثمار الأمريكي إن صناديق النقد شهدت تدفق 29.1 مليار دولار وإن الذهب جذب 1.5 مليار دولار، ما يمثل أكبر دخول للتدفقات منذ أغسطس آب في أسبوع ينتهي يوم الأربعاء.

وقال بنك أوف أمريكا إن "اتجاهات تدفق المكاسب" في 2020 تسربت إلى 2021 وأوصى ببيع الأسهم على خلفية أسعار بدأت تزيد فوق القيمة الحقيقة ومراكز تتسم "بالجشع".

وسجلت صناديق الأسهم العالمية دخول تدفقات بقيمة 11.2 مليار دولار مدفوعة في الأساس بسحب المستثمرين الأمريكيين 1.6 مليار دولار من أسهم الأسواق الناشئة، وهو أول نزوح للتدفقات في 16 أسبوعا.