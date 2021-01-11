ملوك الماس.. أكبر 5 دول إنتاجا في العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواجه صناعة الألماس ضعفا في الطلب عمقته جائحة فيروس كورونا، وسط إغلاق بعض المناجم ونزوح العملاء على المنتجات الفارهة بعض الوقت.

فبعد أن وصل حجم الطلب إلى أعلى مستوياته في 2017 عند 152 مليون قيراط، تراجع تدريجيا إلى 147 مليون قيراط في 2018، ثم هبط نحو 142 مليون قيراط ماس في 2019، وفق موقع الإحصاءات العالمي "Statista".



وعلى الرغم من عدم ظهور بيانات مدققة لإنتاج الألماس في 2020 عام الكورونا، إلا أن بول زيمنسكي، محلل ومستشار الألماس المستقل، توقع انخفاض السوق إلى نحو 113 مليون قيراط بسبب تراجع الإنتاج المخطط له من قبل المنتجين الرئيسيين وتعليق العمل ببعض المناجم.

واستبعد زيمنسكي تعافي الطلب على الألماس خلال 2021.

وفي وقت سابق، طرح مركز دبي للسلع المتعددة 4 توصيات أساسية ضرورية لضمان مستقبل أفضل لصناعة الألماس، تشمل هي بلورة خطاب جديد، وإعادة التركيز على العلامات التجارية، والتمييز بين المنتجات، وتجاوز المنافسة في مبيعات التجزئة.

ويتميز الألماس بكونه أكثر المواد صلابة على وجه الأرض، وتشكلت رواسب هذا المعدن تشكلت منذ 900 عام، وتم العثور على أول حجر منها في القرن الرابع قبل الميلاد في الهند.

ويشتهر باستخدامه في صناعة وتصميم المجوهرات الفارهة، ولكن 80% من الماس يستخدم في الأبحاث الصناعية بفضل صلابته.

ورصد موقع " N S Energy Business" أكبر البلاد إنتاجا للألماس في العالم، وهي كالتالي:

1- روسيا

تتصدر روسيا بلدان العالم في إنتاج الألماس، إذ تمتلك أكثر من 12 منجمًا للماس، فضلا عن كونها المصدر الأكبر في العالم، فقد استخرجت في عام 2018 نحو 43 مليون قيراط ماس، لاسيما من منطقة ياقوتيا السيبيرية.

وتبلغ موارد روسيا من الألماس نحو 973 مليون قيراط، بينها احتياطي يُقدر بـ 608 ملايين قيراط.

وتسيطر مجموعة " ALROSA" على الحصة الأكبر من إنتاج الألماس في موسكو.

2- بوتسوانا

هي ثاني أكبر دول العالم في إنتاج الألماس، وتتصدر الدول الأفريقية الغنية بهذا المعدن الثمين، بل أن الألماس البوتسواني يتميز بكونه أكثر لمعانا من نظيره الروسي.

بحسب الإحصاءات المتوافرة، قُدر إنتاج بوتسوانا من الماس بنحو 23.2 مليون قيراط بقيمة بلغت 3.6 مليار دولار في 2013، ويسهم بمقدار 25% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و60% من الصادرات.

وتمتلك الدول الأفريقية سبعة مناجم للألماس من الدرجة الأولى، من بينها "أورابا" و"جوانينج"، وهما أكثر منجمي للألماس إنتاجية في العالم.

3- الكونغو الديمقراطية

ما زالت تتواجد الكونغو في قائمة الكبار في استخراج الألماس على الرغم من تراجع إنتاجها خلال السنوات الأخيرة، حيث استخرجت في 2018 قرابة 16.4 مليون قيراط، ثم ارتفع إلى 19 مليون قيراط في 2019.

4- أستراليا

أنتجت أستراليا 14 مليون قيراط من الألماس يأتي أغلبها من منجم أرجيل المملوك لشركة ريو تينتو، والذي يشهد استخراج حوالي 12 مليون قيراط من الماس سنويا.

ومن المتوقع أن يتراجع إنتاج أستراليا من الألماس إلى 134.7 ألف قيراط في 2021 الحالي، نتيجة نضوب راسب الماس.

5- كندا

شهد إنتاج كندا قفزة جيدة، فبعد أن كانت تستخرج حوالي 10.6 مليون قيراط ماس في 2013 بقيمة 1.9 مليار دولار، ارتفع الإنتاج إلى 123 مليون قيراط بقيمة تناهز 2.7 مليار دولار في 2018.

وبدأت كندا تعدين الألماس في 1998، وتعد مناجم إيكاتي، وفيكتور، ودياقيك، وسنابك لاك هي الأكبر في البلاد.