إصابات «كورونا» العالمية 90 مليوناً.. ووتيرة التفشي ترتفع في الصين

(وكالات)

تجاوز عدد الإصابات العالمية بفيروس «كورونا» المستجد 90 مليوناً، الاثنين، بينما تسارع دول العالم لتدبير اللقاحات وتواصل تمديد أو تعيد فرض العزل العام لمكافحة سلالات جديدة للفيروس.

واكتشفت سلالات جديدة من الفيروس في البداية في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، وتنتشر سريعاً في أرجاء العالم.

وتسارعت وتيرة تفشي فيروس «كورونا» في الشهور القليلة الماضية، وأظهر إحصاء لـ«رويترز» أن نحو ثلث الإصابات الإجمالية قد سُجل خلال آخر 48 يوماً. ولا تزال أوروبا، التي أصبحت الأسبوع الماضي أول منطقة في العالم تسجل 25 مليون إصابة، أسوأ المناطق تضرراً من الجائحة تليها أمريكا الشمالية ثم أمريكا الجنوبية، بعدد 22.4 مليون و16.3 مليون إصابة على التوالي.

وسجلت أوروبا حوالي 31 في المئة من الوفيات الناجمة عن الفيروس في أنحاء العالم والبالغة حوالي 1.93 مليون. والولايات المتحدة هي أكثر دول العالم تضرراً من الجائحة حيث سجلت أكثر من 22 مليون إصابة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الاثنين، أن البر الرئيسي سجل 103 إصابات جديدة بالفيروس، الأحد. وأضافت اللجنة في بيان، أن إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد بلغ 87536، بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4634.

وسجلت فرنسا نحو 16 ألف إصابة جديدة بـ«كوفيدـ19» خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة على ما أظهرت أرقام وكالة الصحة العامة، الأحد، وهو رقم بعيد عن هدف الحكومة الساعية لخفض الإصابات إلى 5 آلاف في اليوم. ورصدت الأحد، 15 ألفاً و944 إصابة مؤكدة، مقابل 20 ألفاً و177 إصابة السبت. ويبلغ متوسط عدد الإصابات، منذ يوم الثلاثاء، 18 ألفاً في اليوم.

وواصل معدل إيجابية الاختبارات الذي يقيس نسبة الأشخاص المصابين بـ«كوفيد-19» ارتفاعه وبلغ 6,5 في المئة، مقابل 6,3 في المئة، السبت، في حين كانت هذه النسبة 5,2% قبل أسبوع. وبلغ عدد مرضى «كوفيد-19» في المستشفيات 24 ألفاً و526، مقابل 24 ألفاً و240، السبت. وبلغ عدد المرضى في أقسام العناية المركزة 2620 (+118 في 24 ساعة).

وأحصت المستشفيات 151 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، مقابل 171 قبل يوم، ليرتفع إجمالي عدد وفيات الجائحة في فرنسا إلى 67 ألفاً و750.

ويرى الخبراء أن الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين، ويبدون خشيتهم من التداعيات المحتملة لموسم الأعياد. تُضاف إلى ذلك مخاوف أثارها اكتشاف إصابات بفيروس «كورونا» المتحوّر الذي كان رصِد في بريطانيا ويُعتبر أكثر عدوى.

وقال معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الاثنين، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بـ«كورونا» في ألمانيا زاد بواقع 12497 إصابة ليرتفع إجمالي الحالات إلى مليون و921024. ورصد المعهد 343 وفاة جديدة جراء الفيروس وبهذا يصل إجمالي الوفيات إلى 40686.

وأكدت وزارة الصحة البرازيلية، الأحد، أنها سجلت 29792 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس و469 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وتشير بيانات الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد تجاوز 8.1 مليون بينما بلغ إجمالي الوفيات 203100 منذ ظهور الوباء.

وسجلت وزارة الصحة المكسيكية، الأحد، 10003 إصابات جديدة بـ«كورونا» و502 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و534039 إصابة و133706 وفيات. وتقول الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.

وقالت وزارة الصحة المصرية، الأحد، إنها سجلت 993 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و55 وفاة، مقارنة مع 989 إصابة و57 وفاة، السبت. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان: «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 149792 حالة من ضمنهم 118900 حالة تم شفاؤها و8197 حالة وفاة».