شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شرطة الكونجرس المستقيل: مسؤولو الأمن عرقلوا استدعاء الحرس الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

قال رئيس شرطة الكونجرس الأمريكي المستقيل ستيفن سوند لصحيفة «واشنطن بوست» في مقابلة: إن مسؤولي الأمن في مجلس النواب ومجلس الشيوخ عرقلوا جهوده لاستدعاء الحرس الوطني.

ونقلت الصحيفة عن سوند قوله: إن المشرفين عليه ترددوا في اتخاذ خطوات رسمية لطلب الحرس الوطني حتى بعد ورود معلومات تفيد بأن الحشد الذي دعاه الرئيس دونالد ترامب إلى واشنطن الأسبوع الماضي للاحتجاج على هزيمته ربما سيكون أكبر بكثير من المظاهرات السابقة.