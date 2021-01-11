شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تقرر تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.. واليمن يرحب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء الأحد، أن الولايات المتحدة ستصنف الحوثيين في اليمن على قائمتها السوداء للجماعات الإرهابية، فيما رحبت الحكومة اليمنية بالقرار.

وأوضح بومبيو في بيان أن القرار يهدف إلى تعزيز «الردع ضد النشاطات الضارّة التي يقوم بها النظام الإيراني» الداعم للحوثيين في مواجهة حكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي. وتضم القائمة السوداء الأمريكية ثلاثة قياديين حوثيين بينهم زعيمهم عبد الملك الحوثي.

وقال بومبيو إن القرار اتخذ من أجل «محاسبة (الحوثيين) على أعمالهم الإرهابية بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري». وقال بومبيو إن «الولايات المتحدة تقر بأن هناك مخاوف بشأن وطأة هذه التصنيفات على الوضع الإنساني في اليمن»، مضيفاً «نعتزم اتخاذ تدابير للحد من انعكاساتها على بعض النشاطات والإمدادات الإنسانية».

ورحبت الحكومة اليمنية، الاثنين، بقرار واشنطن تصنيف المتمردين الحوثيين جماعة إرهابية، مؤكدة أنهم يستحقون هذا التصنيف. وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان: إن «الحوثيين يستحقون تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية ليس فقط لأعمالهم الإرهابية ولكن أيضاً لمساعيهم الدائمة لإطالة أمد الصراع والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم».