شكرا لقرائتكم خبر عن د. عوّاد الخلف: «القاسمية» صرح أهداه سلطان للعالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:

”الخليج 365”

أكد الدكتور عوّاد الخلف، القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية، مواصلة مسيرة الجامعة، في تحقيق أهدافها وخططها التي أرست لها مكانة عالمية في التعليم الأكاديمي، واستقطابها للطلاب والطالبات من مختلف أرجاء المعمورة، وأن هذا الصرح الذي رَفد مسيرة العلـم والتنمية والإبداع، تحقيقاً لرؤية حكيمة من مؤسسه ورئيسه العالم النبيل صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، وقد تلقته الأجيال هديةً عابقةً، وإشراقة شمس صادقة للعالم بأسره.

وتهدف «الجامعة القاسمية» إلى بناء جيل متوازن، ينبعث عبر دين الفطرة القيِّم الذي من سماته السماحة والفضيلة والمودة والاعتدال، ولتحقيق هذه الغاية النبيلة تبذل الجامعة أقصى طاقاتها لتقديمِ تجربة رائدة تجمع بين التعليم والتعلم، والتربية والإبداع، معتمدة مناهج رصينة، وخبراء مختصين في التعليم والإدارة.

جاء ذلك خلال لقاءات عقدها الخلف، بمقر الجامعة مع الطلبة والهيئة الاكاديمية والكادر الإداري، عن بُعد، كل على حدة، في الأيام الأولى من مباشرته عمله في الجامعة.

وأعرب الدكتور الخلف، عن سعادته بهذه الثقة الغالية من صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وهي تكليف لمواصلة تعزيز النجاحات التي حققتها الجامعة منذ فجرها الأول عام 2013 لتكون جامعة إسلامية عربية يشار إليها بالبنان.

وتحدث خلال لقائه الهيئة الأكاديمية، عن أهمية مواصلة الخطط الطموحة للنهوض بالمستوى التعليمي. مشيراً إلى تضافر الجهود وتلاقيها للمحافظة على السمعة الأكاديمية المتميزة للجامعة في المنطقة، وبحجم الاقبال عليها من كل دول العالم، كونها الرائدة في التعليم العالي، وما تقدمه من علوم شرعية وتخصصية عالية المستوى.

وفي لقائه طلبة الجامعة، تمنى لهم مواصلة النهل والاغتراف من العلوم المقدمة في رحاب الجامعة ومن خبرات الأساتذة، لاسيما مع بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، وما تشهده من قبول دفعات جديدة، وحرصها على إكسابهم العلوم والمعارف والمهارات المختلفة.

كما أكد أن الجامعة، لا تدخر جهداً في توفير كل أوجه الدعم لطلبتها، لاستثمار طاقاتهم في طلب العلم، والتزود بالمعرفة، وصقل المهارات.