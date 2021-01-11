نجوم العالم في بطولة «أبوظبيHSBC» للجولف

أكد نجم بطولة كأس رايدر الأوروبية، بادراج هارينجتون، مشاركته في النسخة 16 من بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف 2021، والتي ستُقام في نادي أبوظبي للجولف من 21 حتى 24 يناير الجاري، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي ضمن أولى محطات سلسلة رولكس في موسم السباق إلى دبي 2021.

وينضم الكابتن الإيرلندي إلى قائمة الأبطال الكبار: روري ماكلروي، جوستين توماس، مارتن كايمر، شاين لوري، غرايم ماكدويل، جوستين روز، هنريك ستينسون، داني ويليت، معلنين التحدي في البطولة المرموقة التي ستشهد استئناف قائمة النقاط الأوروبية للاعبين المستهدفين للتأهل لبطولة كأس رايدر في ويسكونسن.

كما تم تأكيد مشاركة المصنف العاشر على العالم تيريل هاتون وبطل بطولة موانئ دبي العالمية 2020 مات فيتزباتريك، إلى جانب أبطال كأس رايدر تومي فليتوود وإيان بولتر والكابتن الأوروبي المنتصر في 2018 توماس بيورن والبطل لي ويستوود.

في المقابل استؤنفت مراحل التأهل لأكبر بطولة للجولف مع قائمة النقاط العالمية في بطولة «سنتري» للأبطال في الجولة الأوروبية الأسبوع الماضي، بينما ستستأنف بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للجولف 2021 الأسبوع المقبل قائمة النقاط الأوروبية. وستنتهي فترة التأهل في دورة بي إم دبليو للجولة الأوروبية يوم الأحد 12 سبتمبر 2021 في نادي وينتوورث، وهي ثالث بطولة من سلسلة رولكس لهذا الموسم.

ويضم الفريق الأوروبي المكون من 12 لاعباً أول أربعة لاعبين من قائمة النقاط الأوروبية، يليهم خمسة لاعبين رائدين من قائمة النقاط العالمية. وسيقوم الكابتن هارينجتون بعد ذلك بثلاثة اختيارات لإكمال تشكيلته، وهو القرار الذي سيتم الكشف عنه في الأسبوع الذي يلي دورة بي إم دبليو للجولة الأوروبية 2021.

من جهته علق نجم بطولة كأس رايدر الأوروبية، بادراج هارينجتون: «أتطلع بحماس كبير للتنافس في بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» هذا العام، لا سيما أنها تشكل الآن جزءاً من سلسلة رولكس، لذلك، لا يوجد مكان أفضل لنا لاستئناف التأهل لقائمة النقاط الأوروبية حيث سيتنافس اللاعبون لتمثيل فريق أوروبا في كأس رايدر».

وفي هذا الصدد، قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يسعدنا أن نرحب بنخبة نجوم العالم في بطولتنا المميزة التي تؤكد التزام أبوظبي وحرصها الكبير على مواصلة تنظيم الفعاليات الرياضية ذات المستوى العالمي، وقمنا بتحضيرات كبيرة بالتعاون مع الجهات المختصة لتنظيم بطولة مثالية من كافة الجوانب وهي بداية مهمة لأجندة فعاليتنا الرياضية لعام 2021».

وقال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي»: «البطولة واحدة من بطولات الجولف المتميزة حول العالم، وتستقطب أفضل اللاعبين،. وسيساهم الملعب، الذي يضم أبرز النجوم في إلهام الجيل القادم من محبي الجولف».

ويتصدر فليتوود حالياً قائمة النقاط الأوروبية، وقد ظهر لأول مرة في كأس رايدر في بطولة «لي جولف ناشيونال» في العام 2018. بينما أصبح هاتون، الذي ظهر أيضاً لأول مرة في كأس رايدر في باريس، أول المتأهلين في تصفيات قائمة النقاط العالمية.

الجدير بالذكر أن بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف انطلقت للمرة الأولى عام 2006، وتُقام في نادي أبوظبي للجولف للعام السادس عشر على التوالي، ويبلغ مجموع جوائزها 8 ملايين دولار أمريكي و8000 نقطة من السباق إلى دبي.