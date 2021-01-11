شكرا لقرائتكم خبر عن «الجامعة القاسمية» تواصل تحقيق خططها في مجال التعليم الأكاديمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة-وام

أكد الدكتور عواد الخلف القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية، أن الجامعة تسعى لبناء جيل متوازن وتحرص على تقديم تجربة رائدة تجمع بين التعليم والتعلم والتربية والإبداع، معتمدة مناهج رصينة وخبراء مختصين في مجالي التعليم والإدارة، مشيراً إلى مواصلة مسيرة الجامعة في تحقيق أهدافها وخططها التي أرست لها مكانة عالمية في مجال التعليم الأكاديمي واستقطابها للطلاب والطالبات من مختلف دول العالم.

وأضاف أن الجامعة القاسمية الصرح الذي رفد مسيرة العلم والتنمية والإبداع تحقيقاً لرؤية حكيمة من مؤسسه ورئيسه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تلقته الأجيال كهدية عابقة وإشراقة شمس صادقة للعالم بأسره.

جاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدها الدكتور الخلف «عن بعد» مع الطلبة والهيئة الأكاديمية والإدارية بالجامعة بعد تكليفه من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة - بصفته رئيساً للجامعة القاسمية - بمهام القائم بأعمال مدير الجامعة، معرباً عن سعادته بالثقة الغالية التي أولاها له صاحب السمو حاكم الشارقة لتسيير أعمال الجامعة، والتي تعد تكليفاً لمواصلة تعزيز النجاحات التي حققتها الجامعة منذ تأسيسها.

وتحدث الخلف خلال لقائه الهيئة الأكاديمية، عن أهمية مواصلة الخطط الطموحة للنهوض بالمستوى التعليمي في الجامعة، فيما أعرب عن تمنياته خلال لقائه مع طلبة الجامعة بمواصلتهم النهل من العلوم المقدمة في رحاب الجامعة ومن خبرات الأساتذة، مؤكداً أهمية استفادة الطلبة من منظومة برامج الجامعة وفعالياتها وبرامجها النوعية، موضحاً أن الجامعة لا تدخر جهداً في توفير كافة أوجه الدعم لطلبتها لاستثمار طاقاتهم في طلب العلم والتزود بالمعرفة وصقل المهارات.