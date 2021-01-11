نجاح كبير للبطولة العمالية بالشارقة في نسختها الثالثة

اختتمت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة بنجاح كبير، فعاليات النسخة الثالثة من بطولة الشارقة الرياضية العمالية، التي أقيمت على ملاعب مجلس الشارقة الرياضي في حديقة متنزه الشارقة الوطني، وتم تنظيمها بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، وشركة «ريتش تارجت» للخدمات الرياضية، وشارك في منافساتها التي شملت 5 ألعاب، 120 فريقاً، بواقع 30 لكرة القدم، و21 للسلة و33 للكريكيت و21 لكرة الطائرة، و15 للهوكي، مثلوا الدوائر الحكومية، وشركات القطاع الخاص في الإمارة، بهدف النهوض بالرياضة العمالية ورفع مستوى اللياقة البدنية للعمال، وتكريس مفهوم الرياضة كأسلوب حياة لديهم، وفي إطار سعي «الهيئة» إلى تعزيز بيئة العمل.

وشهد اليوم الختامي لهذه البطولة وهي الأولى من نوعها، منافسات قوية على المراكز الثلاثة الأولى لبطولة كرة القدم، أعقبها تتويج الفرق واللاعبين الفائزين في البطولة.

وشهد اليوم الختامي، إقامة المباريات النهائية لبطولة كرة القدم وأسفرت عن تتويج فريق شركة الأصباغ الوطنية- أصباغ ناشيونال- باللقب بحلوله في المركز الأول بعد فوزه على فريق شركة فاست لمقاولات البناء 1–0، فيما حل فريق شركة فاست لمقاولات البناء وصيفاً، وجاء في المركز الثالث فريق شرطة الشارقة بعد فوزه الكبير على فريق الدفاع المدني بالشارقة 4-0.

وأسفرت المباريات النهائية لبطولة الكرة الطائرة عن فوز فريق «سكسيس بونيت» بالمركز الأول وفريق «أي في أل أ» بالمركز الثاني وفريق «أي في أل ب» بالمركز الثالث.

وأشاد سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، بالمستوى الفني المرتفع للبطولة بوجه عام وبالمستوى الرفيع الذي أظهره اللاعبون في النهائي مضيفاً أن تنظيم مهرجانات مخصصة للعمال فكرة إيجابية، تعكس ثقافة التعايش التي يمتاز بها الشعب الإماراتي، كما أن الارتقاء بالإنسان هو هدف منشود تسعى هيئة تطوير معايير العمل إلى تحقيقه باستمرار، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تسعى إلى توفير حياة كريمة لمختلف شرائح المجتمع، انطلاقاً من إيمان سموه بأن الإنسان هو محور التنمية وأساس المجتمعات.

وأضاف: «استطاعت البطولة أن تحقق جانباً من أهدافنا الاستراتيجية التي ترمي إلى توفير بيئة عمل جاذبة للعمال وأصحاب العمل، بحيث يتمكنون من إطلاق مواهبهم وسط أجواء مليئة بالتنافس والتحدي، وقد أسعدنا في المهرجان الارتفاع الملحوظ بعدد المشاركين وتحسن المستوى الفني للاعبين، وسنسعى إلى مزيد من التطوير والتحديث في الدورات المقبلة لجعل المهرجان نموذجاً يحتذى به على الصعيدين المحلي والدولي».

من جانبه، قال طارق سالم الخنبشي، مؤسس ومدير شركة ريتش تارجت للخدمات الرياضية: «أسعدنا في شركة ريتش تارجت أن نكون شركاء في تنظيم النسخة الثالثة للمهرجان، للسنة الثانية على التوالي، وسرنا إخراج البطولة في أفضل صورة، من خلال العمل التنظيمي المنوط بنا في شركة ريتش تارجت، وهدفنا الأول والأخير من التعاون مع هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، تقديم عمل مميز يرضينا جميعاً ويسهم في تطوير الرياضة».

تكريم أفضل المشاركين

وقام سالم يوسف القصير، يرافقه طارق الخنبشي، وعدد من أعضاء هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة وممثلون عن مختلف الاتحادات بتكريم أفضل اللاعبين والإداريين والشركات، كما تم تسليم الدروع للأفراد، حيث فاز بدرع أفضل لاعب عصام علاء شامخ من فريق الدفاع المدني بالشارقة ودرع أفضل هداف لطارق الخنبشي من شركة ريتش تارجيت ودرع أفضل مدرب لعمر الجندي من شركة فاست لمقاولات البناء، وأفضل حارس لخالد جمال من فريق شركة أصباغ ناشيونال ودرع أفضل إداري لأحمد آل علي من فريق شرطة الشارقة.