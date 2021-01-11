شكرا لقرائتكم خبر عن الثلوج تحدد إقامة اللاعبين في مدريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

حاصر الثلج لليلة الثالثة على التوالي نجوم ريال مدريد وأبقاهم في بامبلونا، حيث واجهوا فريق المدينة أوساسونا الجمعة (صفر - صفر). ويتوجب على فريق المدرب زيدان الآن السفر مباشرة لمدينة ملقة من أجل خوض مباراة نصف نهائي كأس السوبر أمام أتلتيك بلباو يوم الخميس، بدون الرجوع للعاصمة، وضربت العاصفة الثلجية فيلومينا إسبانيا وغطت شوارعها بالثلوج وعرقلت السفر الداخلي وأغلق مطار باراخاس في مدريد مساء الجمعة.

ويعاني قطب العاصمة الآخر أتلتيكو مدريد متصدر الليجا حالياً أيضاً، إذ تعثرت استعداداته لمواجهة إشبيلية الثلاثاء ولم يستطع التمرن في معقله يوم الاثنين وسط مطالبة من الحكومة بتجنب الخروج من المنزل.