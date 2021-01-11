اخبار العالم

شاهد.. وفاة شخص وإصابة العشرات في حريق بمترو مكسيكو سيتي

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وفاة شخص وإصابة العشرات في حريق بمترو مكسيكو سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 11 يناير 2021

لقي شخص مصرعه وأصيب 30 على الأقل جراء اندلاع حريق في مبنى التحكم في مترو مكسيكو سيتي يوم السبت.

 

وقالت شرطة العاصمة المكسيكية إن ضابط شرطة لقي حتفه بعد أن قفز من الطابق الرابع محاولا الفرار من الحريق، مضيفة أن ما يصل إلى 29 عاملا تم نقلهم إلى المستشفى، وفق "روسيا اليوم".

 

وقالت كلاوديا شينباوم عمدة مكسيكو سيتي، إن أجزاء من شبكة مترو أنفاق مكسيكو سيتي تم إغلاقها مؤقتا.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا