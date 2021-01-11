"النواب الأمريكي" يدرس قرارا يحث بنس على إعلان ترامب غير قادر على أداء مهامه

محمد الفلاح - الإثنين 11 يناير 2021

كشفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أنه سيتم التصويت على قرار يدعو نائب الرئيس مايك بنس والحكومة إلى عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه قبل الانتقال إلى المساءلة.



وقالت بيلوسي، في رسالة للمشرعين، إن مجلس النواب من المقرر أن يصوت يوم الإثنين أو الثلاثاء على قرار يحث بنس على اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي الذي يسمح له وللحكومة بإقالة الرئيس إذا كان غير قادر على أداء مهامه الرسمية.

وأضافت أنه بعد ذلك "سيمضي مجلس النواب في طرح تشريع المساءلة".

وأشارت إلى أنه "سيتم طلب رد من نائب الرئيس خلال 24 ساعة بعد التصويت على القرار، وستكون الخطوة التالية هي بدء إجراءات محاكمة عزل الرئيس ترامب".

وشددت بيلوسي على "أننا سنتصرف بصورة طارئة لأن هذا الرئيس يمثل تهديدا وشيكا" للدستور والديمقراطية.

وتابعت: "بمرور الأيام، تشتد فظاعة الاعتداء المستمر على ديمقراطيتنا، الذي يرتكبه هذا الرئيس، وكذلك الحاجة الفورية إلى التحرك".

يأتي ذلك بعد أيام من اقتحام المئات من أنصار ترامب، مبنى الكونجرس، الأربعاء، سعيا لإجبار المشرعين على تغيير خسارة الرئيس للانتخابات.

لكن بعد ساعات سادت فيها الفوضى، وكافحت فيها الشرطة لاستعادة السيطرة، عاد الأعضاء إلى الكونجرس ليستأنفوا عملية التصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن.

وفي أسوأ اعتداء على رمز الديمقراطية الأمريكية منذ أكثر من 200 عام، اقتحم المحتجون الحواجز الأمنية المعدنية وحطموا نوافذ وتسلقوا الأسوار ليشقوا طريقهم إلى داخل مبنى الكونجرس، حيث تجولوا في الممرات واشتبكوا مع الشرطة.

وحاصر البعض قاعة مجلس النواب بينما كان الأعضاء بالداخل، وأخذوا يطرقون على أبوابها. وكدس ضباط الأمن قطع الأثاث خلف الباب وأشهروا أسلحتهم قبل أن يساعدوا الأعضاء على الهرب.

وبحلول ليل الأربعاء، استأنف الكونجرس بمجلسيه المناقشات، قبل أن تتم المصادقة صباح الخميس على فوز بايدن بالرئاسة.