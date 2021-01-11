الصليب الأحمر: ثلثا سكان اليمن يفتقرون لمياه آمنة ونظيفة

محمد الفلاح - الإثنين 11 يناير 2021

أكد الصليب الأحمر الدولي، اليوم، أن ثلثي اليمنيين يفتقرون إلى المياه الآمنة (النظيفة) والخدمات الصحية.



وقال الصليب الأحمر، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن "اثنين من كل ثلاثة يمنيين يفتقرون إلى المياه الآمنة والخدمات الصحية الأساسية".

ولفت إلى أنه قدم 800 ألف لتر من الوقود للمؤسسة المحلية للمياه، والصرف الصحي ولمستشفى الثورة في مدينة الحديدة (غرب).

وأشار إلى أنه "يقدم دعما منتظما، لقطاع المياه والقطاع الصحي في اليمن".

وشدد الصليب الأحمر على أن "الاحتياج لا يزال كبيرا، رغم ما يتم تقديمه".

ويعاني اليمن من انهيار شبه تام في كافة قطاعاته تقريبا، وخاصة القطاع الصحي؛ تحت وطأة حرب مستمرة منذ أكثر من 5 أعوام