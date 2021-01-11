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الرئيس جوكو ويدودو يوافق على تمديد حظر دخول الأجانب إندونيسيا لمدة أسبوعين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 11 يناير 2021

أعلنت سكرتارية مجلس الوزراء الإندونيسي في بيان اليوم الاثنين أن الرئيس جوكو ويدودو وافق على تمديد حظر دخول الأجانب إندونيسيا لمدة أسبوعين.

 

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحظر كان من المفترض أن ينتهى في 14 يناير الجاري ولكن تم تمديده حاليا إلى 28 من نفس الشهر.

 

ويشار إلى أنه جرى فرض الحظر بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس .

 

وكانت إندونيسيا قد قررت تقييد حركة المواطنين من 9 حتى 25 يناير الجاري في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.

 

وذكرت صحيفة جاكرتا بوست أنه ابتداء من اليوم تعود العاصمة جاكرتا لتخضع لإجراءات تباعد اجتماعي واسعة النطاق لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

 

وكان حاكم جاكرتا انيس باسويدان قد أعلن عن تطبيق هذه القيود أمس الأول السبت، بسبب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا، واصفا الوضع بالمقلق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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