انتخاب كيم جونغ-أون أمينا عاما لحزب العمال في كوريا الشمالية

محمد الفلاح - الإثنين 11 يناير 2021

توجت كوريا الشمالية الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أمينا عاما لحزب العمال خلال جلسة اليوم السادس للمؤتمر الثامن لحزب العمال.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين إن المؤتمر الثامن الحزبي قرر تتويج الزعيم كيم أمينا عاما لحزب العمال.

وعدلت كوريا الشمالية في يوم 9 يناير الجاري قواعد الحزب وأعادت نظام رئاسة الحزب إلى نظام الأمانة العامة، الذي تم إلغاؤه في المؤتمر الحزبي السابق في العام 2016.

ومن جانب آخر، تم حذف النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية للحزب كيم يو-جونغ؛ شقيقة كيم الصغرى، من قائمة الأعضاء المناوبين في المكتب السياسي للحزب، ولم تكن مدرجة في قائمة المديرين للحزب، وفق "يونهاب".