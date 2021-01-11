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حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 11 يناير 2021

بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم 90 مليونا وخمسة آلاف و797 إصابة حتى ليل أمس الأحد.

 

كما أسفر مرض كوفيد 19، الذي يسببه ، عن وفاة مليون 931 ألفا و383 شخصا، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

 

وتصدرت الولايات المتحدة حصيلة الإصابات في العالم ثم تليها الهند والبرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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