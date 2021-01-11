كما أسفر مرض كوفيد 19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد ، عن وفاة مليون 931 ألفا و383 شخصا، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم 90 مليونا وخمسة آلاف و797 إصابة حتى ليل أمس الأحد.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع