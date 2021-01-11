ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا بالصين والبؤرة "خبي"

محمد الفلاح - الإثنين 11 يناير 2021

أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الاثنين، تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 69 إصابة.



وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن 82 من أصل 85 إصابة محلية تم الإبلاغ عنها في مقاطعة خبي، فيما تم رصد 18 إصابة لدى أشخاص قادمين من الخارج.

وكانت السلطات المحلية بمقاطعة خبي أعلنت أمس الأحد أن الموجة الجديدة من تفشي مرض فيروس كورونا في المقاطعة الواقعة شمالي الصين، لم تصل إلى نقطة تحول حتى الآن، لافتة إلى أن خطر تزايد انتشار المرض ما زال قائما.

وقد انتهت المقاطعة من إجراء اختبارات الحمض النووي لجميع سكان مدينة شيجياتشوانغ حاضرة المقاطعة، ومدينة شينغتاي، وفق "روسيا اليوم".