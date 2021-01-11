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البرازيل تسجل 29792 إصابة جديدة بكورونا والمكسيك أكثر 10 آلاف

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 11 يناير 2021

قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأحد إنها سجلت 29792 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس و469 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

 

وتشير بيانات الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد تجاوز 8.1 مليون بينما بلغ إجمالي الوفيات 203100 منذ ظهور الوباء.

 

وفي المكسيك، سجلت وزارة الصحة أمس الأحد 10003 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و502 وفاة، ما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و534039 إصابة و133706 وفيات.

 

وتقول الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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