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الخميس.. فريق منظمة الصحة العالمية سيبدأ زيارته للصين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 11 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة الصينية، الاثنين، أن فريق منظمة الصحة العالمية الذي كان من المفترض أن يزور الصين الأسبوع الماضي للتحقيق في منشأ وباء ، سيبدأ مهمته الخميس.

 

وتعتبر هذه الزيارة في غاية الحساسية لبكين، الحريصة على عدم تحمل أي مسؤولية في انتشار وباء "كوفيد 19" الذي أودى بأكثر من 1.9 مليون شخص حول العالم.

 

وألغيت الزيارة في اللحظة الأخيرة الأسبوع الماضي، لعدم استكمال التصريحات الضرورية للفريق، وفق "سكاي نيوز عربية".

 

وظهر المرض لأول مرة أواخر عام 2019 في الصين، وتحديدا في مدينة ووهان التابعة لمقاطعة خوبي وسط البلاد، قبل أن ينتشر إلى كل دول العالم تقريبا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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