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المكسيك ترصد أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

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الدمام - شريف احمد - أعلن مسئول بارز بوزارة الصحة المكسيكية رصد أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من (كوفيد-19) فى البلاد، وقال المدير العام لعلم الأوبئة خوسيه لويس ألوميا -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين- إن الحالة التي تم رصدها هي لمواطن بريطاني يبلغ من العمر 56 عاما ووصل إلى العاصمة مكسيكو سيتي في 28 ديسمبر الماضي قادما من أمستردام، مشيرا إلى أنه توجه بعد ذلك إلى مدينة "ماتاموروس" شمال شرق البلاد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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