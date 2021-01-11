شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك ترصد أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مسئول بارز بوزارة الصحة المكسيكية رصد أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد، وقال المدير العام لعلم الأوبئة خوسيه لويس ألوميا -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين- إن الحالة التي تم رصدها هي لمواطن بريطاني يبلغ من العمر 56 عاما ووصل إلى العاصمة مكسيكو سيتي في 28 ديسمبر الماضي قادما من أمستردام، مشيرا إلى أنه توجه بعد ذلك إلى مدينة "ماتاموروس" شمال شرق البلاد.