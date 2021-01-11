اليمن يرحب بتصنيف الحوثي "إرهابية".. خطوة للحل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت الحكومة اليمنية بالخطوة الأمريكية بشأن تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.

وقالت الخارجية اليمنية، في بيان لها اليوم الإثنين، إن الخطوة تنسجم مع مطالب الحكومة اليمنية لمعاقبة هذه المليشيات الإرهابية.



ورأت أنه، وبعد مضي ست سنوات من الحرب وفرض العديد من العقوبات بحق أفراد، يتعين الاستمرار في تصعيد وتكثيف جميع الضغوط السياسية والقانونية على الحوثيين من أجل تهيئة الظروف المواتية لحل سلمي للصراع المأساوي الذي طال أمده في اليمن، وإيجاد حل نهائي له.



وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن وزارته ستخطر الكونجرس بنيتها تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية.



وأضاف بومبيو في بيان، اليوم الإثنين: "نعتزم أيضا إدراج ثلاثة من قادة الحوثي وهم عبدالملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين".

وقالت الخارجية اليمنية، في بيانها، إن الحوثيين يستحقون تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية ليس فقط لأعمالهم الإرهابية ولكن أيضاً لمساعيهم الدائمة لإطالة أمد الصراع والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

كما حملت إيران المسؤولية عن جرائم الحوثي عبر تقديم الدعم الأيديولوجي والمالي والعسكري والفني والذي سمح لهم بالانخراط في أعمال إرهابية طائشة ومستهجنة، مما في ذلك الهجوم الإرهابي على مطار عدن مؤخرا.