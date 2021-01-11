أمريكا تعتزم إدراج "الحوثي" على قوائم الإرهاب‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن وزارته ستخطر الكونجرس بنيتها تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية.

بومبيو: نعتزم تصنيف "الحوثي" منظمة إرهابية

وأضاف بومبيو في بيان: "نعتزم أيضا إدراج ثلاثة من قادة الحوثي وهم عبدالملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين".

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وكشف أن تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية سيدخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأوضح أن تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية يتصدى لنشاطها الإرهابي ويستهدف ردع تحركات النظام الإيراني في المنطقة.

وأكد أن "تصنيفها إرهابية يحملها مسؤولية أعمالها الإرهابية بما فيها الهجمات العابرة للحدود".

وتابع: "نستهدف تعزيز جهود الدفع باتجاه يمن موحد يتمتع بالسيادة دون تدخل إيراني ويعيش في سلام مع جيرانه ".

وشدد على أن النظام الإيراني يواصل عرقلة جهود الأمم المتحدة والدول الصديقة لليمن لحل أزمته سلميًا وإنهاء الصراع.

وطالب طهران بوقف تهريب الأسلحة لمليشيات الحوثي والكف عن تمكينها من الاعتداء على السعودية وجيران اليمن.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت "رويترز" أن الولايات المتحدة تعتزم تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية.

ونقلت عن مصدرين إن الإعلان قد يتم بحلول يوم الإثنين قبل أيام من تولي إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن المهمة من إدارة الرئيس دونالد ترامب في 20 يناير/ كانون الثاني.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على الأمر إن إدارة ترامب وضعت "مخصصات" معينة للسماح باستمرار إيصال الإمدادات الإنسانية إلى اليمن وأصرت على أن قواعد العقوبات الأمريكية في معظم الحالات تترك مجالا لعمل منظمات الإغاثة.