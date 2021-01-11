كاديلاك تدخل السباق الكهربائي بـSUV جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة كاديلاك عن طرح سيارتها Lyriq الجديدة، ضمن فئة موديلات الكروس أوفر المعتمدة على نظام الدفع الكهربائي.

وأوضحت الشركة الأمريكية، اليوم الإثنين، أن أكثر ما يميز سيارتها الجديدة هو شاشة ضخمة بالمقصورة الداخلية قياس 33 بوصة بتقنية الواقع الافتراضي المعزز ومدى السير 480 كلم تقريبا، كما تقف على المنصة التقنية BEV3 الخاصة بجنرال موتورز، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.



وتسمح هذه المنصة بتجهيز السيارة بوحدة بطارية بسعة تصل إلى 200 كيلوواط ساعة لتغذية المحرك الكهربائي قوة 180 كيلوواطا على المحور الأمامي والآخر بقوة 250 كيلوواطا على المحور الخلفي، ليصبح مجموع القوة 450 حصانا.

وتتمتع السيارة بملامح رياضية أنيقة من خلال فتحات التهوية الكبيرة على المقدمة وشبكة المبرد الخاصة والكشافات النحيفة للغاية، والمظهر الجانبي بعضلات مفتولة، والسقف الانسيابي على غرار موديلات الكوبيه.

وتتمتع المقصورة الداخلية رباعية المقاعد بشاشة ضخمة قياس 33 بوصة، مع نظام قيادة شبه آلي، ونظام صوتي فائق. وتتوفر السيارة بسعر يبدأ من 60 ألف دولار.