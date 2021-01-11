إصابات فيروس كورونا العالمية تتجاوز 90 مليونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أظهر إحصاء لرويترز أن عدد الإصابات العالمية بفيروس كورونا تجاوز 90 مليونا اليوم الاثنين، بينما تسارع دول العالم لتدبير اللقاحات وتواصل تمديد أو تعيد فرض العزل العام لمكافحة سلالات جديدة للفيروس.

واكتشفت سلالات جديدة من الفيروس في البداية في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، وتنتشر سريعا في أرجاء العالم.

وتسارعت وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد في الشهور القليلة الماضية، وأظهر إحصاء لرويترز أن نحو ثلث الإصابات الإجمالية قد سُجل خلال آخر 48 يوما.

ولا تزال أوروبا، التي أصبحت الأسبوع الماضي أول منطقة في العالم تسجل 25 مليون إصابة، أسوأ المناطق تضررا من الجائحة تليها أمريكا الشمالية ثم أمريكا الجنوبية، بعدد 22.4 مليون و16.3 مليون إصابة على التوالي.

وسجلت أوروبا حوالي 31 بالمئة من الوفيات الناجمة عن الفيروس في أنحاء العالم والبالغة حوالي 1.93 مليون.

والولايات المتحدة هي أكثر دول العالم تضررا من الجائحة حيث سجلت أكثر من 22 مليون إصابة.