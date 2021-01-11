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شاهد.. وفاة شخص وإصابة العشرات في حريق بمترو مكسيكو سيتي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

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لقي شخص مصرعه وأصيب 30 على الأقل جراء اندلاع حريق في مبنى التحكم في مترو مكسيكو سيتي يوم السبت.

 

وقالت شرطة العاصمة المكسيكية إن ضابط شرطة لقي حتفه بعد أن قفز من الطابق الرابع محاولا الفرار من الحريق، مضيفة أن ما يصل إلى 29 عاملا تم نقلهم إلى المستشفى، وفق "روسيا اليوم".

 

وقالت كلاوديا شينباوم عمدة مكسيكو سيتي، إن أجزاء من شبكة مترو أنفاق مكسيكو سيتي تم إغلاقها مؤقتا.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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