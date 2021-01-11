شاهد.. وفاة شخص وإصابة العشرات في حريق بمترو مكسيكو سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

لقي شخص مصرعه وأصيب 30 على الأقل جراء اندلاع حريق في مبنى التحكم في مترو مكسيكو سيتي يوم السبت.



وقالت شرطة العاصمة المكسيكية إن ضابط شرطة لقي حتفه بعد أن قفز من الطابق الرابع محاولا الفرار من الحريق، مضيفة أن ما يصل إلى 29 عاملا تم نقلهم إلى المستشفى، وفق "روسيا اليوم".

وقالت كلاوديا شينباوم عمدة مكسيكو سيتي، إن أجزاء من شبكة مترو أنفاق مكسيكو سيتي تم إغلاقها مؤقتا.