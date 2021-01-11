شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

وصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 3.08 مليون حالة إصابة حتى الساعة 0730 من صباح اليوم الاثنين بتوقيت لندن، بحسب ما أظهرته بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد 81567 حالة. وأشارت البيانات إلى تعافي 7009 أشخاص من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وسجلت المملكة المتحدة أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 49 أسبوعا.