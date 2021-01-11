عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في تعاملات البنوك وشركات الصرافة وفي البنك المركزي.



وانخفض متوسط سعر صرف اليورو عند نحو 19.08جنيه للشراء و 19.20 جنيه للبيع على موقع البنك المركزي المصري.

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه المصري عند ١٩٫٠٨ جنيه للشراء في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) .

فيما جاء أقل سعر لبيع اليورو مقابل الجنيه المصري، عند ١٨٫٥٧ جنيه للبيع في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

وانخفض متوسط سعر صرف اليورو عند نحو 19.08جنيه للشراء و 19.20 جنيه للبيع على موقع البنك المركزي المصري.

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي المصري 21.15 جنيه للشراء و 21.33جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري 4.15 جنيه للشراء و4.192 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي عند 4.24 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي 51.43 جنيه للشراء و 51.85 جنيه للبيع.

يأتي استقرار اليورو في مصر بعد أن رفع صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية إلى 2.8%.

وتضاهي توقعات صندوق النقد الدولي الحد الأدنى لنطاق تقديرات الحكومة نفسها بفضل انكماش أقل حدة خلال جائحة فيروس كورونا.

وتلقى الاقتصاد المصري دفعة في السنوات الثلاث السابقة بفضل انتعاش السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا.

لكن منذ تفشي فيروس كورونا، تأثرت السياحة سلبا، وانخفض سعر الغاز وتعرضت تحويلات العاملين في الخارج للخطر مع انخفاض الإيرادات النفطية في دول الخليج العربية التي يعمل بها عدد كبير من المصريين.

وقال صندوق النقد في المراجعة الأولى لأحدث اتفاق للاستعداد الائتماني مع مصر "تأثير كوفيد-19 على النمو في مصر كان أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعا، إذ أن قوة الاستهلاك ساهمت في تعويض ضعف السياحة والاستثمار".

وفي يونيو/حزيران، توقع الصندوق نمو الاقتصاد 2% في السنة المالية 2020-2021 التي تبدأ في يوليو/تموز وتنتهي في يونيو/حزيران.

وقال الصندوق إن السلطات المصرية أبدت بعض المرونة في إعادة تخصيص الإنفاق لدعم القطاعات والفئات الأكثر انكشافا خلال الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19.