شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماليزيا وشركة فايزر توقعان اتفاقا لإنتاج وتوريد لقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

وقع الاتفاق وزير الصحة أدهم بابا نيابة عن الحكومة الماليزية، ومدير شركة فايزر (ماليزيا وبروناي) لوكسانوان تانجبايبول.



ويشمل الاتفاق تزويد ماليزيا بـ 2ر12 مليون جرعة إضافية بشكل مبدئي، تكفي لتطعيم 20% من السكان.

وأعلنت وزارة الصحة الماليزية في بيان اليوم الاثنين أن أحدث طلب قدمته للحصول على لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك شمل الحصول على 25 مليون جرعة، وهو ما يكفي لتطعيم 39% من السكان.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن ماليزيا سوف تبدأ في تسلم أول دفعة من لقاح فايزر نهاية الشهر المقبل.