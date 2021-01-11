شكرا لقرائتكم البحرين: السماح للطائرات القطرية بعبور مجالها الجوي اعتباراً من صباح اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت البحرين السماح للطائرات القطرية بعبور مجالها الجوي اعتبارا من صباح اليوم الاثنين.

وأوردت وكالة الأنباء البحرينية، أن شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، أعلنت عن الاستمرار بالسماح للطائرات القطرية في مجالها الجوي وتعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 11 يناير 2021، وذلك في تمام الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش.