شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الاعتداء على الكونجرس.. فتح 25 قضية إرهاب محلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- رويترز

قال وزير الجيش الأمريكي رايان مكارثي لنائب ديمقراطي، الأحد، إنه تم فتح ما لا يقل عن 25 قضية إرهاب محلية نتيجة هجوم أنصار الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، على مبنى الكونجرس. وقالت وزارة العدل أيضاً إن رجلين آخرين اعتقلا لصلتهما بأعمال الشغب.

وقال النائب جيسون كرو، عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، إن مكارثي أبلغه بأن وزارة الدفاع (البنتاجون) كانت على دراية «بمزيد من التهديدات المحتملة التي يشكلها الإرهابيون المحتملون» في الأيام التي تسبق تنصيب الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن في 20 يناير/كانون الثاني.

وقال كرو في ملخص مكالمته مع مكارثي: «تم العثور على بنادق طويلة وقنابل حارقة وعبوات ناسفة.. مما يشير إلى تفادي كارثة أكبر بصعوبة». وأكد مكارثي له أن وزارة الدفاع تعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية والاتحادية لتنسيق الاستعدادات الأمنية.