شكرا لقرائتكم خبر عن أنطونيو جوتيريس يسعى لولاية ثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

نقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء، الأحد، عن دبلوماسيين مطلعين قولهم إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أبلغ الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بأنه يود البقاء في منصبه لولاية ثانية.

وأضاف الدبلوماسيون أن جوتيريس سيبلغ على الأرجح رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً قريباً.

وتولى جوتيريس (71 عاماً) منصب الأمين العام التاسع في يناير/كانون الثاني 2017 لمدة خمس سنوات تنتهي في نهاية العام.

وقالت «بلومبيرج» إن جوتيريس كان ينتظر نتيجة الانتخابات في الولايات المتحدة قبل أن يتخذ قراره وإنه قرر السعي لولاية ثانية بعد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن. وامتنع مكتب جوتيريس عن التعليق على تقرير «بلومبيرج».

