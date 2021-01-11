شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يتلقى جرعته الثانية من اللقاح المضاد لـ«كورونا» اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

يتلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الاثنين، جرعته الثانية من اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19» على ما أعلن مكتبه، وذلك بعد ثلاثة أسابيع على تلقيه الجرعة الأولى مباشرة على الهواء لتعزيز ثقة الجمهور في اللقاح.

وقال بايدن البالغ الثامنة والسبعين للأمريكيين إن «لا شيء يدعو إلى القلق» عندما تلقى جرعته الأولى من لقاح «فايزر» في مستشفى «كريستيانا» بولاية ديلاوير في الحادي والعشرين من كانون الأول/ديسمبر 2020. وقال فريقه إن الرئيس المنتخب سيتلقى أيضاً الجرعة الثانية أمام وسائل الإعلام، دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.

وتوفي أكثر من 374 ألف شخص بسبب فيروس «كورونا» في الولايات المتحدة، وقد انتقد بايدن، الجمعة، آلية توزيع اللقاحات التي وضعتها إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، واصفاً إياها بـ«المهزلة».

وقال بايدن: «اللقاحات تعطينا الأمل، لكن آلية التوزيع كانت مهزلة»، مشيراً إلى أن عملية توزيع اللقاح «ستكون أكبر تحد عملاني يمكن أن نواجهه كأمة».

وتلقى 6,7 مليون أمريكي فقط جرعة أولى حتى الآن وهو ما يعتبر أقل بكثير من الهدف المعلن والبالغ 20 مليوناً بحلول نهاية عام 2020.