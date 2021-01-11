شكرا لقرائتكم خبر عن قصص طريفة من كواليس جولة كأس الاتحاد الإنجليزي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

شهدت الجولة الثالثة من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي العريقة، قصصاً طريفة تنوعت بين حمل مشجع لمارين، الذي خسر فريقه بالخمسة من فريق توتنهام، مجسماً بالحجم الطبيعي لمدرب ليفربول يورجن كلوب مرفقة برسالة يطلب فيها المشجع رقم المدرب الألماني نكاية في مورينيو، وصولاً لبستاني فريق كراولي الذي نام في الملعب كي يضمن جاهزيته لخوض المباراة، ناهيك عن مشاركة نجم تلفزيون الواقع «مارك رايت» ( 33 عاماً) من الدكة في مباراة فوز كراولي على ليدز يونايتد، والأهم من كل ذلك، حصول فريق مارين، درجة ثامنة، على ما يكفي من المال بعد بيع 30 ألف تذكرة «أونلاين» مما عزز استقراره المالي.

وأهدى المدرب مورينيو قمصاناً جديدة للاعبيه إلى لاعبي مارين غير التي ارتدوها في المباراة بسبب منع تبادل القمصان وفق لوائح كورونا. وعلق مارين مايك هوارد وجوش همامي اللذان حصلا على قميص هاري كين وسيرجيو ريجيلون على التوالي:«واو، رحلة لا تنسى أمام نجوم دوليين».

وشهدت مباراة توتنهام - كراولي مشاركة لاعب الوسط ألفي ديفين (16 عاماً و136 يوماً ) ليكون أصغر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ توتنهام وعلق مورينيو: «إنه فتى بإمكانيات كبيرة وليس غريباً على تمرينات الفريق الأول، خطوة خطوة وسيتطور، أحبه وكانت مشاركته أمام مارين مميزة». ولد ألفي، ابن نجم رجبي سابق، في الأول من أغسطس 2004 بعد شهرين من تعيين مورينيو مدرباً لتشيلسي ولعب ألفي في ليفربول حتى سن الـ11 كما مثل إنجلترا في منتخب دون الـ16، وانتقل ألفي من ويجان لتوتنهام في يوليو / تموز الماضي مقابل 300 ألف استرليني.

وغمر الضحك دكة مورينيو من جاريث بيل وسيرجيو ريجيلون وسون بعد شقلبة استعراضية قام بها ديلي ألي أثناء استلامه كرة من زميله بن ديفيز، ورفع بيل يده ليطلب من الحكم رفع بطاقة صفراء بحق ألي الذي بدا أنه يستعيد مكانته لدى مدربه بعد صناعته أول أهداف توتنهام الخمسة، وتألق كارلوس فينيسوس بديل هاري كين وسجل هاتريك وسجل لوكاس مورا هدف الفريق الرابع قبل أن يختمها ألفي الصغير.

مدرب كراولي يبكي

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لم يستطع «جون يم» مدرب فريق كراولي، درجة ثانية، كتم دموع الفرح بعد فوز فريقه المفاجئ على ليدز يونايتد فريق البرمييرليج وقهره المدرب بيلسا العريق 3- صفر، وشارك في المباراة مارك رايت(33 عاماً) نجم تلفزيون الواقع والذي لعب في صفوف كراولي 2006-2007 قبل أن يدشن مسيرته في التلفزيون.

وعاد الظهير، الذي سرحه توتنهام من أكاديميته بسبب طيشه، لكراولي الشهر الماضي مجاناً كي يحافظ على لياقته وعلق: «عندما سرحني توتنهام بكيت وكان أسوأ يوم في حياتي، لم أرد مواجهة عائلتي وأصدقائي لأنني شعرت بالخجل، كنت في الـ18 وكان عندي كل شيء وظننت أنني حققت أحلامي بعد حمل شارة كابتن فريق الناشئين، وذهبت في إجازة لمدة شهر وتناولت الكحول وعدت بديناً لا أقوى على صد أي تسديدة من مهاجمي الخصم. لعبت في فريق ساوذند درجة أولى والآن في كراولي وأتمنى التعويض».

خريج آخر من توتنهام شارك في المباراة هو نيك تسارولا (21 عاماً) والذي هز شباك ليدز بالدقيقة الـ50، سرحه توتنهام في 2017 وهو في سن الـ12 بعد إصابات لحقت به عقب حادث سير لذلك لم يتمالك نفسه وبكى في المقابلة بعد المباراة.

تدفئة ملعب فكتوري بارك

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تعاقد نادي شورلي الفائز على ديربي كاونتي لنصب خيم تدفئة في معقله فكتوري بارك لضمان عدم إلغاء المباراة بسبب تجمد العشب، وعلق بستاني شورلي الذي نام في الملعب وسط الصقيع: «بالعادة أكون نائماً في منزلي الدافئ بحلول الساعة 8 مساء لكن عشية المباراة حرصت على تدفئة الملعب مع المتطوعين. لحسن الحظ كانت درجة الحرارة سالب 2 لكنها لم تكن دافئة طبعاً، وفي صبيحة المباراة كانت خطوط التماس مغطاة بالصقيع وقمنا برش الماء الساخن عليها. لم يكن لدينا جزازة عشب لسنوات وحصلنا مؤخراً على واحدة مستعملة من زميل في سالفورد سيتي وأغطية الصقيع عمرها 15 عاماً لذلك تطلب الأمر 15 متطوعاً لسحبها على الملعب، وكل هذه المعاناة تجعلك تثمن المشاركة في كأس الاتحاد والفوز على ليدز».

وحظي البستاني بشهرة واسعة وعلق: «وصلتني 150 رسالة واتس آب و150 رسالة على الفيسبوك و600 على تويتر واتصال من صحفي أمريكي وآخر فرنسي، ما كنت لأشتهر لولا جهد اللاعبين والفوز».