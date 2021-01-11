نتائج رائعة لأبطال الثقة في التجمع الأول لقوى المعاقين

حقق أبطال نادي الثقة للمعاقين نتائج رائعة ضمن منافسات التجمع الأول لألعاب القوى الذي نظمته اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية على ملعب نادي خورفكان، بمشاركة أندية ومراكز المعاقين على مستوى الدولة.

شهدت منافسات المضمار هيمنة كبيرة من أبطال نادي الثقة وتسابق اللاعبون في حصد المراكز الأولى، حيث حقق البطل الأولمبي محمد القايد المركز الأول في منافسات 100م و 200م و 400م عدو بالكراسي المتحركة للفئة T34 بينما تمكن البطل العالمي بدر عباس من انتزاع المركز الأول في منافسات 1500 م و800 م و 400 م عدو بالكراسي المتحركة للفئة T54، كما شهدت المنافسات تألق اللاعب يحيى محمد البلوشي الذي حقق المركز الأول في منافسات 100م وجاء خلفه في المركز الثاني والثالث لاعبا الثقة فرهان محمد وعبيده قصي، وحقق البلوشي المركز الأول في منافسات 200م للفئة T46 كما حققت البطلة ندى توفيق المركز الأول في منافسات 100 م للفئة T37.

وضمن منافسات الميدان تمكن البطل العالمي أحمد عبدالله الحوسني من تحقيق المركز الأول في منافسات دفع الجلة وحققت اللاعبة سامي ثابت المركز الثاني في رمي القرص بينما جاءت البطلة الأولمبية ثريا الزعابي في المركز الثالث.

وأشاد أحمد سالم حمد المظلوم المدير التنفيذي لنادي الثقة بالنتائج الرائعة التي حققها اللاعبون في أول مشاركة بعد جائحة كورونا وأكد المظلوم أن عودة اللاعبين للمشاركة في المنافسات وعودة النشاط الرياضي للجنة البارالمبية الإماراتية هو أهم مكاسب التجمع الأول للاعبين بعد فترة كبيرة عن أي منافسات محلية أو دولية، موجهاً الشكر والتقدير إلى إدارة النادي برئاسة الدكتور طارق سلطان بن خادم على توفير كافة سبل الدعم لأبطالنا من ذوي الإعاقة للعودة للتدريبات وتوفير كافة الإجراءات الوقائية.

وعبر البطل الأولمبي محمد القايد عن سعادته باحتلال المركز الأول في كافة المنافسات التي شارك بها مشيراً إلى أن التجمع يعتبر خطوة جيدة نحو عودة النشاط الرياضي والاستعداد للمنافسات الدولية القادمة، وأضاف بأن المرحلة القادمة سوف تشهد المزيد من المشاركات سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وأشار عبد الناصر براهمية إلى أن مشاركة لاعبي الثقة في معسكر إعداد داخلي كان له أثر كبير في النتائج المميزة التي حققها اللاعبون مؤكداً أنها خطوة طيبة نحو استعادة النشاط الرياضي بالكامل.