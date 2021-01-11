شكرا لقرائتكم خبر عن تايسون يلهم هوليفيلد لمنازلته مجدداً بعد 24 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف أسطورة الملاكمة الأمريكي ايفاندر هوليفيلد (58 عاماً) عن مباحثات مع مواطنه مايك تايسون لإقامة نزال جديد بعد 24 عاماً من آخر مرة تواجها فيها في الحلبة، وكان تايسون عاد عن اعتزاله في عام 2020 وواجه روي جونز جونيور في نزال استعراضي، وتبرع تايسون بحصته للخير والآن يتمرن هوليفيلد، الملاكم الوحيد الذي قهر تايسون مرتين، ليسير على خطى غريمه ويتبرع بمبلغ النزال المقدر بـ(15 مليون استرليني ) للأعمال الخيرية.

وقال هوليفيلد الملقب بـ«ذا ريل ديل» والذي خاض آخر نزال في 2011:«عدت للتمرينات بعدما ألهمتني عودة تايسون وفريقي يتفاوض مع فريقه حالياً وننتظر القرار، أريد مساعدة الناس كما فعل تايسون، أعتقد أن نزالي معه سيجمع 200 مليون استرليني وسيكون الأكبر، الكرة الآن في ملعب تايسون وسأكون سعيداً لو واجهني لكنني لن أكشف عن الخطة التي سأستخدمها ضده».