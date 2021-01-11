شكرا لقرائتكم خبر عن القاسم العراقي يعزز صفوفه بـ4 محترفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي

أكد عادل نعمة، مدرب فريق القاسم العراقي لكرة القدم، أن الفريق سيشهد تطوراً ملحوظاً بعد فتح باب الانتقالات الشتوية، وقال إنه تم الاتفاق مع 4 محترفين جدد ستتم إضافتهم للفريق عند فتح باب الانتقالات الشتوية.

وأوضح نعمة أن المحترفين الأربعة بينهم برازيلي وآخر إفريقي، وأن هناك بعض التحركات نحو لاعبين من الدوري العراقي أيضاً.

وتابع، أن الفريق سيكون في وضع أفضل خلال المباريات المقبلة وسيتحسن كثيراً في حال التحاق اللاعبين المحترفين، والهدف الأبرز للفريق في هذا الموسم هو البقاء في دوري الدرجة الممتازة.

يذكر أن المدرب عادل نعمة تسلم مهمة تدريب فريق القاسم خلفاً للمدرب السابق جاسم جبر المستقيل.