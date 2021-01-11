تراجع الريال السعودي.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

يرصد الخليج 365 أسعار العملات العربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وتراجع سعر شراء الدينار الكويتي 10 قروش إلى 48.70 جنيه، كما تراجع سعر البيع 12 قرشا عند 51.79 جنيه.

وانخفض سعر الريال السعودي قرشا واحدا إلى 4.09 جنيه، و 4.18 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدرهم الإماراتي قرشا واحدا إلى 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

وانخفض سعر شراء الدينار البحريني 10 قروش إلى 40.43 جنيه، بينما تراجع سعر البيع قرشا واحدا إلى 41.76 جنيه.

وتراجع سعر الريال القطري قرشا واحدا إلى 4.06 جنيه، و4.31 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدينار الأردني 7 قروش إلى 21.71 جنيه، و 22.18 جنيه للبيع.