المكسيك ترصد أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - أ ش أ

أعلن مسئول بارز بوزارة الصحة المكسيكية رصد أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وقال المدير العام لعلم الأوبئة خوسيه لويس ألوميا -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين- إن الحالة التي تم رصدها هي لمواطن بريطاني يبلغ من العمر 56 عاما ووصل إلى العاصمة مكسيكو سيتي في 28 ديسمبر الماضي قادما من أمستردام، مشيرا إلى أنه توجه بعد ذلك إلى مدينة "ماتاموروس" شمال شرق البلاد.

وتتعقب السلطات الصحية المكسيكية الحالات بمتابعة الأشخاص الذين سافروا على نفس الطائرة مع المريض من مكسيكو سيتي إلى مدينة "ماتاموروس".

وقد سجلت المكسيك حتى الآن مليونًا و534 ألفا و39 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد من بينهم 133 ألفا و706 حالات وفاة، وذلك وفقا لبيانات وزراة الصحة.

يشار إلى أنه قد أعلن عن اكتشاف السلالة الجديدة الأولى من الوباء في شهر ديسمبر الماضي، ويعتقد أنها بدأت في سبتمبر في منطقة "كنت" جنوب شرقي إنجلترا ويعتقد أنها قادرة على الانتشار بشكل أكبر من السلالة القديمة بنسبة تصل إلى 70 في المائة.