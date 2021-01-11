بنك ناصر: 21.6 مليون جنيه دعمًا للقطاع الصحي خلال العام المالي الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن بنك ناصر الاجتماعي، التابع للوزارة، قدم دعمًا للمجال الصحي خلال العام المالي الماضي بقيمة بلغت 21.68 مليون جنيه.

وأضافت في بيان صحفي اليوم الاثنين أن الدعم جاء من خلال المساهمة في دعم مستشفى جامعة القاهرة بجهاز رنين مغناطيسي لقسم الأشعة التشخيصية طوارئ بـ 13.7 مليون تقريبًا وتقديم جهاز سمع بالنغمات لوحدة السمع والإتزان بـنحو 136 ألف جنيه.

وقدم البنك مساعدات عينية خلال العام المالي الماضي بقيمة 65 مليون جنيه تقريبًا وتشمل المساهمة في دعم المستشفيات والمعاهد الطبية بالأجهزة والتجهيزات الطبية لخدمة المرضى بالمجان ودعم ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقًا للقباج.

وقال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، في البيان إن البنك يواصل تقديم الدعم من خلال العديد من الأنشطة والمساهمات ومنها تقديم الدعم لمديرية الشئون الصحية بقنا بمبلغ 14.7 مليون جنيه من خلال شراء 13 ماكينة للغسيل الكلوي لوحدة الغسيل الكلوي بقرية حجازة قبلي بمبلغ 2.6 مليون جنيه.

كما تضمنت الدعم شراء جهاز معالجة المياه بمليون جنيه، وتجهيز مركز حضانات الأطفال المبتسرين بـ 12 مليون جنيه من خلال شراء 40 حضانة بمشتملاتها و20 جهاز تنفس صناعي للأطفال بـ 10 ملايين جنيه وعمل تعديلات في المبنى وتحديث شبكة الصرف والكهرباء بمليون جنيه وتجهيز قاعة العلاج الطبيعي وجلسات التخاطب وجهاز السمعيات الخاص بالأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة بمليون جنيه، وفقًا لعشماوي.

وأوضح عشماوي أن البنك ساهم في تجهيز مستشفيات العزل أثناء جائحة كورونا من خلال تقديم دعم مادي بـ 16 مليون لتجهيز مستلزمات الأسرة والإعاشة بالمدن الجامعية التي استخدمت كمستشفيات لاستقبال حالات مصابي فيروس كورونا.