أسعار الدولار تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع صرف الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، في بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس، فيما استقر السعر في 4 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنك القاهرة إلى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في البنك العربي الإفريقي إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وكريدي أجريكول إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع

واستقر سعر الدولار في بنكي البركة، والتجاري الدولي عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك التعمير والإسكان عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك قناة السويس عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.