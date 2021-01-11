باكستان تسجل 1877 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت باكستان 1877 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 504 آلاف و293 شخصا.

وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان - حسبما نقلته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم الاثنين - بأن البلاد

سجلت في الفترة نفسها 32 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 10 آلاف و676 وفاة.وأضاف أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، ارتفع تراكمي المتعافين إلى 458 ألفا و371 شخصا.

واستقرت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم، عند 89 مليونًا و731 ألفًا و765 إصابة، حتى مساء الأحد. كما أسفر مرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا عن وفاة مليون و928 ألفا و335 شخصًا، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء. وتصدرت الولايات المتحدة حصيلة الإصابات في العالم ثم تليها الهند والبرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا.