تسجيل 214 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل 213 ألفا و905 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن 1814 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين، إلى ارتفاع

إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 22 مليونا و406 الاف و747 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات فى الولايات المتحدة 374 ألفا و322 حالة وفاة.

واستقرت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا

في العالم، عند 89 مليونًا و731 ألفًا و765 إصابة، حتى مساء اليوم الأحد.

كما أسفر مرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا عن وفاة مليون و928 ألفا و335 شخصًا، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتصدرت الولايات المتحدة حصيلة الإصابات في العالم ثم تليها الهند والبرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا.