لقاح «موديرنا» يصل إلى ألمانيا اليوم



ابوظبي - سيف اليزيد - من المقرر أن يصل لقاح كورونا الذي طورته شركة «موديرنا» الأميركية إلى ألمانيا اليوم الاثنين.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان، في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني «زد دي إف»، إن اللقاح سيصل إلى نقطة توزيع مركزية في ألمانيا اليوم، وسيُجرى توزيعه إلى الولايات اعتباراً من غد الثلاثاء، موضحاً أنه بعد ذلك يمكن أن تبدأ مراكز التطعيم في التطعيم بهذا اللقاح.

وأشار الوزير إلى أنه لن يكون هناك خيار في الحصول على هذا اللقاح، أو ذلك الذي طورته شركتا «بيونتيك» الألمانية و«فايزر» الأميركية، موضحاً أن الكميات المتوفرة حالياً ضئيلة للغاية.

ويتوقع شبان وصول مليوني جرعة من لقاح «موديرنا» لألمانيا بحلول نهاية الربع الأول من هذا العام، و 50 مليون جرعة على مدار العام.

وأكد شبان مجدداً أن عمليات التطعيم تسارعت مع افتتاح مراكز التطعيم، وإن كان ذلك في ظل ظروف الندرة، موضحاً أنه عندما يتوفر اللقاح على نحو كاف، سيكون متاحاً للأطباء إعطاء التطعيمات في عياداتهم الخاصة، مضيفاً أن ذلك سيحدث في وقت لاحق من هذا العام، لكن الأمر يتطلب توفير الكثير من جرعات اللقاح.



