عام على أول وفاة بكورونا في ووهان الصينية

ابوظبي - سيف اليزيد - قبل عام من اليوم، سجلت أول وفاة جراء فيروس كورونا المستجد في ووهان بوسط الصين، وأسفر الوباء منذ ذلك الحين عن وفاة أكثر من 1,9 مليون شخص في العالم.

وتمكنت السلطات الصينية منذ الربيع من السيطرة إلى حد بعيد على فيروس كورونا المستجد في ووهان كما في بقية البلاد وتبقى الحصيلة الوطنية الرسمية بمستوى 4636 وفاة منذ منتصف مايو.

ويصل فريق خبراء من منظمة الصحة العالمية الخميس إلى الصين للتحقيق في منشأ وباء كوفيد-19، بعدما أرجئت زيارتهم المقررة بالأساس الأسبوع الماضي لعدم حصولهم على التراخيص الضرورية من السلطات الصينية.

وسجلت في الأيام الأخيرة بؤرة جديدة محدودة للوباء في محافظة هاباي المحيطة ببكين، حيث أعلن الإثنين عن حوالى مئة إصابة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وهو أعلى رقم على الصعيد الوطني منذ يوليو.

ويحظر على 18 مليون شخص في منطقتين شاسعتين الخروج من حدود بلدياتهم.