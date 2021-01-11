بايدن يتلقى اليوم الجرعة الثانية من لقاح كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - يتلقى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن اليوم الإثنين جرعته الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد-19 على ما أعلن مكتبه، وذلك بعد ثلاثة اسابيع على تلقيه الجرعة الاولى مباشرة على الهواء لتعزيز ثقة الجمهور في اللقاح.

وقال بايدن البالغ الثامنة والسبعين للاميركيين ان "لا شيء يدعو إلى القلق" عندما تلقى جرعته الاولى من لقاح فايزر في مستشفى كريستيانا بولاية ديلاوير في الحادي والعشرين من ديسمبر 2020.

وقال فريقه إن الرئيس المنتخب سيتلقى ايضا الجرعة الثانية امام وسائل الاعلام، دون ان يعطي مزيدا من التفاصيل.

وتوفي اكثر من 374 الف شخص بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وقال بايدن "اللقاحات تعطينا الأمل، لكن آلية التوزيع كانت مهزلة"، مشيرا الى ان عملية توزيع اللقاح "ستكون أكبر تحد عملاني يمكن أن نواجهه كأمة".

وتلقى 6,7 ملايين اميركي فقط جرعة أولى حتى الآن وهو ما يعتبر اقل بكثير من الهدف المعلن والبالغ 20 مليونا بحلول نهاية عام 2020.