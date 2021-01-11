فريق منظمة الصحة العالمية يبدأ مهمة البحث عن أصل كورونا بالصين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

ببعد اتهامات وجهت للصين بعرقلة عملية التحقيق في أصل كورونا ، أعلنت وزارة الصحة الصينية، الاثنين، أن فريق منظمة الصحة العالمية الذي كان من المفترض أن يزور الصين الأسبوع الماضي للتحقيق في منشأ وباء كورونا، سيبدأ مهمته الخميس.

وتعتبر هذه الزيارة في غاية الحساسية لبكين، الحريصة على عدم تحمل أي مسؤولية في انتشار وباء “كوفيد 19” الذي أودى بأكثر من 1.9 مليون شخص حول العالم.

وألغيت الزيارة في اللحظة الأخيرة الأسبوع الماضي، لعدم استكمال التصريحات الضرورية للفريق.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، قد أعلن الأسبوع الماضي أن فريق المنظمة المكلف بالتحقيق في مصدر جائحة كوفيد-19 في الصين، في طريقه إلى هناك، لكنه لم يحصل بعد من السلطات الصينية على التصاريح اللازمة، مبديا “خيبة أمله”.

وصرح تيدروس أدهانوم غيبرييسوس للصحفيين “اليوم، تبلغنا أن المسؤولين الصينيين لم ينجزوا التصاريح اللازمة لوصول الفريق إلى الصين”.

وقال تيدروس “لقد خاب أملي كثيرا إزاء هذا النبأ، نظرا إلى أن اثنين من أعضاء الفريق باشرا رحلتهما فيما لم يتمكن آخرون من السفر في اللحظات الأخيرة”.

وتابع “تواصلت مع كبار المسؤولين الصينيين وأبلغتهم مرة جديدة بكل وضوح أن المهمة تشكل أولوية بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية وللفريق الدولي”، معربا عن “توقه لبدء المهمة بأسرع وقت ممكن”.

وظهر المرض لأول مرة أواخر عام 2019 في الصين، وتحديدا في مدينة ووهان التابعة لمقاطعة خوبي وسط البلاد، قبل أن ينتشر إلى كل دول العالم تقريبا.